ചണ്ഡിഗഡ്∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കണക്കിനു കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മാര്‍ച്ച് നടത്തിയതിന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരാണ് പ്രതിഷേധം നയിക്കുന്നതെന്നും ഖട്ടര്‍ പറഞ്ഞു. കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തെ സംയമനത്തോടെ നേരിട്ട ഹരിയാന പൊലീസിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം കര്‍ഷകര്‍ക്കു നേരെ ഹരിയാന പൊലീസ് കണ്ണിര്‍വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ ആരോപണം. പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകരാണു പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നും ഹരിയാനയിലെ കര്‍ഷകര്‍ വിട്ടുനില്‍ക്കുകയാണെന്നും മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കും പൊലീസിനും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരാണ് ജാഥകള്‍ നയിക്കുന്നതെന്നും ഖട്ടര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖട്ടര്‍ പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു കര്‍ഷകരാണ് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മാര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ജലപീരങ്കിയും ടിയര്‍ ഗ്യാസും ലാത്തിച്ചാര്‍ജുമായി ഹരിയാന പൊലീസ് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ബാരിക്കേഡുകളും മുള്‍വേലികളും കൊണ്ടു റോഡ് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പൊലീസ് ചിലയിടങ്ങളില്‍ റോഡ് കുഴിച്ച് കിടങ്ങുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖട്ടര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകരെ തടയുന്നതെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് ചോദിച്ചു. സമാധാനപരമായി അവര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കു പോകുന്നത് എന്തിനാണു തടസപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ട്രാക്ടറുകളില്‍ അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ കര്‍ഷകര്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ചര്‍ച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു.

വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കും വരെ മടങ്ങിപ്പോകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു കര്‍ഷകര്‍. ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് രാജ്യത്തെവിടെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന ബില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കു ഗുണകരമാണെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കു താങ്ങുവില കിട്ടില്ലെന്നും കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിനു കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വിമര്‍ശനം.

