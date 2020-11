ബിജെപി വന്നാൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ പേര് ഭാഗ്യനഗർ എന്നാക്കും: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ഹൈദരാബാദ്∙ ബിജെപി കേന്ദ്രനേതാക്കൾ അടക്കം രംഗത്തിറങ്ങി സജീവ പ്രചാരണമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഹൈദരാബാദ് എന്ന പേര് മാറ്റി ഭാഗ്യനഗർ എന്നാക്കുമെന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് ഷോയിലാണ് യോഗിയുടെ പ്രസ്താവന. ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഗ്രേറ്റര്‍ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

‘ഹൈദരാബാദിനെ ഭാഗ്യനഗര്‍ എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ എന്ന് ചിലർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ‍ഞാൻ തിരിച്ചുചോദിച്ചത്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഫൈസാബാദിനെ അയോധ്യയെന്നും അലഹാബാദിനെ പ്രയാഗ് രാജെന്നും പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തു. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിനെ ഭാഗ്യനഗര്‍ എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തു കൂടാ?’ യോഗി ചോദിക്കുന്നു.



