ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കർഷകരുടെ സമരം ഡൽഹിയിലും പുറത്തുമായി തുടരുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. കർഷകരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്ന് വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഡിംസംബർ 3ന് കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തും. അതിനു മുൻപു ചർച്ച നടത്തണമെങ്കിൽ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് സമരം മാറ്റണം. പ്രക്ഷോഭം നടത്താന്‍ പൊലീസ് സൗകര്യം നല്‍കും. കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം പരിഗണിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

മോദി സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കർഷക പ്രതിഷേധം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്കെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. പൊലീസ് നിർദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു വിഭാഗം കർഷകർ ബുറാഡി നിരങ്കരി മൈതാനത്ത് പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയെങ്കിലും സിംഗു അതിർത്തിയിലെ കർഷകർ അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ജന്തർ മന്തറിലോ, രാം ലീല മൈതാനത്തോ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.

ഒരു വർഷം ഇവിടെ തുടരേണ്ടി വന്നാലും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ മടങ്ങില്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ നിലപാട്. സിംഗു, തിക്രി അതിർത്തികൾ പൂർണമായും അടച്ചെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബുറാഡി മൈതാനത്ത് എത്തുന്ന കർഷകർ ഡൽഹിയുടെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച്‌ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാൻ ഇടയുണ്ട്.

