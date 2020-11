ഡിസംബർ 7ന് വാക്സീൻ ബ്രിട്ടനിൽ? തയാറാകാൻ ആശുപത്രികൾക്ക് നിർദേശം

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനായി ഒരുങ്ങാന്‍ ആശുപത്രികൾക്കു നിർദേശം. പത്തുദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫൈസർ/ബയോടെക് വാക്സീൻ ബ്രിട്ടനിൽ വിതരണത്തിനു എത്തിക്കുമെന്നു എൻഎച്ച്എസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചു ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമമായ ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അന്തിമ അനുമതിക്കുശേഷം ഡിസംബർ എഴിന് വാക്സീൻ എത്തുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. ഡിസംബർ 7, 8, 9 തീയതികളിലായി രാജ്യത്തിലെ നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എൻഎച്ച്എസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഫൈസർ/ബയോടെക് വാക്സീനിൽനിന്നുള്ള ‘നല്ല ഫലങ്ങൾ’ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും പ്രാഥമികഘട്ടം ആയതിനാൽ ഒരു പരിഹാരമായി ആശ്രയിക്കരുതെന്നും ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും നൽകാനായി സർക്കാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്നു ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാൻ‌കോക്ക് പറഞ്ഞു. മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലാകും വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുക. എൻഎച്ച്എസ് പ്രവർത്തകർ, കെയർഹോമിലെ വയോജനങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കാകും മുൻഗണന.

ക്രിസ്മസിന് എത്രയും സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാമോ അത്രയും സാധാരണമായിത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. ലോക്ഡൗൺ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക. മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും. പുതിയ കോവിഡ് വാക്സീൻ സുരക്ഷിതമായി കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നൽകാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഏഴു ദിവസവും തുറക്കുമെന്നും ഹാൻ‌കോക്ക് പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന് എതിരെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സീൻ 90 ശതമാനത്തിലേറെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്നുകമ്പനിയായ ഫൈസർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ജർമൻ പങ്കാളിയായ ബയോടെക്കുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ വാക്സീനു ഗൗരവമേറിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ (എഫ്ഡിഎ) അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്നും ഫൈസർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വാക്സീൻ എത്രകാലമാണ് പ്രതിരോധം നൽകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ വ്യക്തതയായിട്ടില്ല. ഒരുവർഷം സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 130 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ 2021 ൽ കമ്പനി ഉൽപാദിപ്പിക്കും.

