ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ആദ്യമായി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലാണെന്ന് മുതിർന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, 3 കോടി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ (എംഎൻആർഇജിഎ) കീഴിയിൽ ജോലി തേടുന്നു. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾകൊണ്ട് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വളർത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ അടിസ്ഥാന ആശയം പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (ജിഡിപി) ജൂലൈ–സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ 7.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പാദത്തിൽ 23.9 ശതമാനം റെക്കോർഡ് ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

