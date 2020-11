ബൈഡന്‍ മികച്ചവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റായിരിക്കും: കമല ഹാരിസ്

വാഷിങ്ടന്‍∙ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണാധികാരികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റായിരിക്കും ജോ ബൈഡനെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജ കമല ഹാരിസ്. ലോകം ബഹുമാനിക്കുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. യു‌എസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബൈഡനെ പ്രശംസിച്ച കമല, അദ്ദേഹം എല്ലാ അമേരിക്കക്കാർക്കും പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.



‘ജോ ബൈഡൻ ഏറ്റവും മികച്ചവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റായിരിക്കും. ലോകം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ്’– കമല പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഐക്യത്തിന് ബൈഡൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ‘നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ പുതിയതും ധീരവും അനുകമ്പാപൂർണ്ണവുമായ ഒരു അധ്യായം എഴുതാനുള്ള നിമിഷമാണിത്. കോവിഡിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിനും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും’– ബൈഡൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

