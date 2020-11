സ്ത്രീധനപീഡനം: സഹികെട്ട് സ്വയം തീകൊളുത്തി ഭാര്യ; വിഡിയോ പകർത്തി ഭർത്താവ്

ജയ്പുർ∙ കൺമുന്നിൽ ഭാര്യ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പകർത്തി ഭാര്യവീട്ടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് ഭർത്താവ്. രാജസ്ഥാനിലാണ് സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ നടുക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. പരാതിയെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് അടക്കം അഞ്ചുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നവംബർ 20നാണ് സംഭവം. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ ക്രൂരതകളാണ് യുവതിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒടുവിൽ സഹികെട്ട് യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. സ്വയം തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഭാര്യയെ തടയാതെ അതിന്റെ വിഡിയോ പകർത്താനാണ് ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ വിഡിയോ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു.

ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭർത്താവ്, അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരൻ, അടുത്ത ബന്ധു എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോസ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകാെടുത്തു.

English Summary : Rajasthan: Husband records video as wife sets herself ablaze, booked for dowry, abetment to suicide