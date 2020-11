ജയ്പുർ∙ എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടിയും (ആർഎൽപി) കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്ത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ കർഷകരെ കേൾക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും പാർട്ടി കൺവീനറും നഗോർ എംപിയുമായ ഹനുമാൻ ബേനിവാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡൽഹിയിലേക്കു പ്രതിഷേധ സമരവുമായി വരുന്ന കർഷകരെ കേട്ടശേഷം കേന്ദ്രസർക്കാർ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം. സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ കർഷകക്ഷേമത്തിനായി നടപ്പാക്കണം. കർഷകരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നിലപാടിൽനിന്നു ഹരിയാന അടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിൻമാറണം. കർഷകർക്കെതിരെ സർക്കാരുകളും പൊലീസും അടിച്ചമർത്തൽ നടപടി തുടരുന്നപക്ഷം രാജസ്ഥാനിലടക്കം ആർഎൽപി പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ബേനിവാൽ പറഞ്ഞു.



കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു ബിജെപിയെ ഏറ്റവും ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജാട്ട് നേതാവ് ഹനുമാൻ ബേനിവാലും നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വരുന്നത്.



