വീണ്ടും യെഡിയൂരപ്പയുടെ ‘ഉറപ്പ്’; പുതിയ മന്ത്രിമാർ ഇനി വൈകില്ല

ബെംഗളൂരു∙ മന്ത്രിസഭാ വികസനം 3-4 ദിവസത്തിനകം നടക്കുമെന്നും പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ 2 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഒരുവട്ടം ചർച്ച കൂടി നടത്തിയ ശേഷം പുതിയ മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഇക്കൊല്ലം നാലാം തവണയാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസന തീയതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ‘ഉറപ്പ് ’. 7 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും 4 മന്ത്രിമാരെയേ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ്- ദൾ സഖ്യസർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് അധികാരത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ച 4 പേർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഡസനോളം പേരാണു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി രംഗത്തുള്ളത്.



യെഡിയൂരപ്പയെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും

എന്നാൽ, കൂറുമാറിയെത്തിയവരെ മാത്രം പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന യെഡിയൂരപ്പയെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉന്നയിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അസംതൃപ്തരിൽ ചിലരെന്നു സൂചനയുണ്ട്. നേരത്തേ ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം തള്ളിയിരുന്നു. അതിനിടെ, വീരശൈവ- ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തെ മറ്റു പിന്നാക്ക സമുദായ വിഭാഗത്തിൽ (ഒബിസി) ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രനേതൃത്വവുമായി ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷംതീരുമാനമെടുക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വോട്ടർമാരിൽ 17% വീരശൈവ- ലിംഗായത്ത് വിഭാഗമാണ്.

English Summary: Will get to know about Karnataka cabinet expansion or reshuffle in 3-4 days: CM BS Yediyurappa