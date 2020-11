എന്നു വരും ട്രെയിനുകള്‍; ആകാംക്ഷ: പാസഞ്ചറുകള്‍ ഇനിയും വൈകും

ട്രെയിനുകൾ എന്നു പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണു സംസ്ഥാനത്തെ യാത്രക്കാർ. ബസ് ചാർജ് കൊടുത്തു വലഞ്ഞിരിക്കയാണു സ്ഥിരം യാത്രക്കാരായ ജോലിക്കാർ. 200 രൂപയ്ക്കു സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ 3000 മുതൽ 4000 രൂപ വരെയാണു ജോലിക്കു പോകാനായി സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കും ചെലവാക്കുന്നത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണു കടന്നു പോകുന്നതെന്നു ഇവർ പറയുന്നു. രണ്ടു ജനശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളും വേണാട്, ചെന്നൈ മെയിൽ, ആലപ്പി– ചെന്നൈ, കേരള, മംഗള, രാജധാനി, ബെംഗളൂരു ഐലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാർ പൊതുവേ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഡിസംബറോടെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന സൂചനയാണു റെയിൽവേ നൽകുന്നത്.

ബഫർ ടൈം കുറച്ചു ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം കൂട്ടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സീറോ ബേസ്ഡ് ടൈം ടേബിളും ഡിസംബറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തിരുവനന്തപുരം– മംഗളൂരു മാവേലി, മലബാർ എക്സ്പ്രസുകൾ ,നിലമ്പൂർ–കൊച്ചുവേളി രാജ്യറാണി, ഗുരുവായൂർ–ചെന്നൈ എഗ്‌മൂർ, ചെന്നൈ–പാലക്കാട് എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം–ചെന്നൈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, മംഗളൂരു–ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്, മധുര–പുനലൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയാണു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഓടിക്കാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ, റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം–മധുര അമൃത, എറണാകുളം–തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട്, ഗുരുവായൂർ–തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർസിറ്റി എന്നിവ പുനഃരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.

അതേസമയം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയില്ല. റിസർവേഷൻ‍ സൗകര്യമുള്ള ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണു ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. യാത്രക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഈ ക്രമീകരണം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ േകന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണു രാജ്യത്തു ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത്. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്കു സ്ഥിരം സീറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നു യാത്രക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തു മാത്രമായി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു റെയിൽവേ. പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾക്കു ഘട്ടം ഘട്ടമായി അനുമതി നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു റെയിൽവേ.

കോച്ചുകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണു റെയിൽവേ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം. 18 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കോച്ചുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന നിർദേശവും കോച്ചുകൾ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളാക്കി മാറ്റിയതും തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കയാണ്. കോടികളാണു കോച്ചുകൾ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയും തിരികെ പഴയ രൂപത്തിലാക്കിയും റെയിൽവേ പാഴാക്കിയത്. ചെന്നൈ പെരമ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി (ഐസിഎഫ്) നിർമിത കോച്ചുകൾക്കു മുൻപു 25 വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് 18 ആയി കുറച്ചതോടെ 1200 കോച്ചുകളുടെ കുറവാണു ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ മാത്രമുള്ളത്. ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളതും ഡിമാൻഡുള്ളതുമായ സെക്ടറിലാകും സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ മുൻഗണന.

പരമ്പരാഗത ഐസിഎഫ് കോച്ചുകൾ ഒഴിവാക്കി ജർമൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള ലിങ്ക് ഹോഫ്മാൻ ബുഷ് (എൽഎച്ച്ബി) കോച്ചുകളുടെ നിർമാണം കൂട്ടി മുഴുവൻ ട്രെയിനുകളും എൽഎച്ച്ബിയിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് മൂലം കോച്ചുകളുടെ ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മുൻപു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന അത്രയും കോച്ചുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എണ്ണം കുറച്ചു കോച്ച് പ്രൊഡക്‌ഷൻ പ്ലാനിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെരമ്പൂർ ഐസിഎഫിൽ ഉൾപ്പെടെ റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറികളിൽ ഒട്ടേറെ ജീവനക്കാർക്കു കോവിഡ് മൂലം ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് കോച്ചുകളുടെ നിർമാണത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നു ഉറപ്പ്. പരിശീലനം നേടിയ ജോലിക്കാരെ ലഭിക്കാതെ കോച്ച് നിർമാണം പഴയ തോതിലാകില്ല.

