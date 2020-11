തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്ഥാനാർഥികളുടെ മരണത്തെ തുടർന്നു സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു വാർഡുകളിൽ കൂടി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കും. കളമശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 37–ാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥി തെള്ളയിൽ ജെ. മാത്യു, തൃശൂർ കോർപറേഷനിലെ 47–ാം വാർഡായ പുല്ലഴിയിലെ സ്ഥാനാർഥി എം.കെ. മുകുന്ദനും മരണമടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വാർഡുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കുന്നത്.

English Summary : Kerala local body elections: Polling cancelled in 2 wards due to death of candidates