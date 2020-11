ലക്നൗ∙ മതപരിവര്‍ത്തന നിരോധന നിയമ പ്രകാരം ആദ്യ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പൊലീസ്. ബറേലി ജില്ലയിലെ യുവതിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കേസ്. ടിക്കാറാം എന്നയാളുടെ പരാതിയില്‍ 22 വയസ്സുകാരനായ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി ഉവായിസ് അഹമ്മദിനെതിരെയാണു നടപടി. 20 വയസ്സുകാരിയായ ടിക്കാറാമിന്റെ മകളെ മതപരിവര്‍ത്തനത്തിനും വിവാഹത്തിനും അഹമ്മദ് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നുവെന്നാണു പരാതി. വിവാഹിതയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന യുവാവ്‌ ബന്ധുക്കളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നു പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഐപിസി 504, 506 വകുപ്പുകളും യുവാവിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്‌കൂളില്‍ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച അഹമ്മദ് പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കാനായി മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നു പിതാവിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. അഹമ്മദ് ഒളിവിലാണ്. അഹമ്മദും പെണ്‍കുട്ടിയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതല്‍ ഒരുമിച്ചാണു പഠിക്കുന്നതെന്നു സമീപവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂള്‍ പഠനത്തിനു ശേഷം പെണ്‍കുട്ടി സമീപത്തുള്ള കോളജില്‍ ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ അഹമ്മദ് വീണ്ടും പെണ്‍കുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. മതംമാറി തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി പെണ്‍കുട്ടിയും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പല തവണ ഒഴിവാക്കാന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും അഹമ്മദ് വഴങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

അഹമ്മദിന്റെ ശല്യം വര്‍ധിച്ചപ്പോള്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ജൂണില്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്കു വിവാഹം ചെയ്തു നല്‍കി. എന്നാല്‍ അഹമ്മദ് വീണ്ടും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച അഹമ്മദ് വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പരാതി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്നു തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഭീഷണി. കുടുംബത്തെ വകവരുത്തുമെന്നും അയാള്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നു ടിക്കാറാമിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ടിക്കാറാം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തിയത്. ഇതോടെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാന്‍ പൊലീസ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവർത്തനം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ അനുമതി നൽകിയത്. കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയാൽ 10 വർഷം വരെ തടവും പരമാവധി 50,000 രൂപവരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.



നവംബർ 24ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രിസഭ ഓർഡിനൻസ് പാസാക്കിയിരുന്നു. ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തുക. ദിയോറാനിയ ഷെരീഫ്നഗറിലെ ഉവൈസ് അഹമ്മദ് എന്നയാളാണു പ്രതിയെന്ന് അഡിഷനൽ എസ്പി സൻസാർ സിങ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. മതം മാറി ഒപ്പം ജീവിക്കാന്‍ യുവാവ് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണു പ്രതി. പരാതിക്കാരന്റെ വീടിന് പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപെടുത്തി.



English Summary: Uttar Pradesh registers first case under new anti-conversion law in Bareilly