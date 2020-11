ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള 5 പ്രവേശന കവാടങ്ങളും വളയും; സമരം ശക്തമാക്കാൻ കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നയങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സ്തംഭിച്ച് രാജ്യതലസ്ഥാനം. ചർച്ച നടത്താമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തിരസ്കരിച്ച കർഷക സംഘടകൾ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള അഞ്ച് പ്രവേശന കവാടങ്ങളും അടച്ച് പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി സർക്കാരിന്റെ വിവാദ കർഷക നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഡൽഹി അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തുകയാണ്. ബുറാഡിയിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സമരവേദിയിലേക്ക് മാറിയാൽ ഉടൻ ചർച്ചയാകാമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഉപാധി കർഷക സംഘടനകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ‘ദില്ലി ചലോ’ കർഷക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുപ്പത് കർഷക സംഘടനകൾ യോഗം ചേർന്നാണ് അമിത് ഷായുടെ ഉപാധി തള്ളിയത്. ബുറാഡി ഒരു തുറന്ന തടവ് കേന്ദ്രമാണ്. അതിനാൽതന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകില്ലെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത്.



‘കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ഉപാധികളോടെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തയാറല്ല. ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കുന്നു. ചർച്ചയക്ക് ഉപാധികൾ വയ്ക്കുന്നത് കർഷകരെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ബുറാഡിയിലേക്ക് പോകില്ല. അതൊരു തുറന്ന ജയിലാണ്. ഈ ഉപരോധം ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല. ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ അഞ്ച് വഴികളും ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കും.’– പഞ്ചാബിലെ ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ചർച്ച നടത്തണമെങ്കിൽ നേതാക്കൾ സംഘുവിലെ സമരവേദിയിലേക്ക് വരണമെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു. ‘അമിത് ഷായെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. നാലു മാസത്തേക്കുള്ള റേഷനുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിയമം പിൻവലിക്കും വരെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല.’ അവര്‍ പറയുന്നു.



English Summary : We'll block all five entry points to Delhi': Farmer Unions decline Centre's 'conditional' offer for talks