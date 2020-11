ചൈന വേണ്ട, ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൽ സ്വന്തം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുമായി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിക്കുവേണ്ട സാധനസാമഗ്രികൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും ചൈനയെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽതന്നെ ഒരുക്കാൻ ആലോചന. പദ്ധതിക്കുവേണ്ട വയഡക്റ്റുകൾ (ആർച്ചുകൾ) നിർമിക്കാനുള്ള ഹൈടെക് മെഷീനുകൾക്കു ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ തുടങ്ങി. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനയുമായി തുടരുന്ന സംഘർഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പ്രഖ്യാപനവും ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലേക്കു നോക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ട്രാൻസ്പോർട്ടർ, ഗാൻട്രി, ഫുൾ സ്പാം ലോഞ്ചർ മെഷീനുകൾ എന്നിവ വലിയ തോതിൽ ചൈന നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ജോലികൾ തീർക്കാനും ചൈനയുടെ കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. ഓരോ മെഷീന്റെയും വില 70-80 കോടി രൂപയാണ്. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സംരംഭത്തിന് ഇത്തരം 30 യന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നു ദേശീയ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപറേഷന്റെ (എൻഎച്ച്എസ്ആർഎൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അച്ചൽ ഖരേ പറഞ്ഞു.



ചൈനയിൽനിന്ന് ഇവയെല്ലാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നു വ്യാപാര സമൂഹവുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഖരേ ചോദിച്ചു. ചൈനയിൽനിന്നു വിലകുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിനാൽ ഇവിടെ നിർമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണു വിചാരം. എന്തിനാണു മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സ്വാശ്രയരായിക്കൂടെ? ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയർമാർക്ക് ഇതെല്ലാം നിർമിക്കാനാകുമെന്നും ഖരേ പറഞ്ഞു. മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പാതയുടെ നീളം 508 കിലോമീറ്ററാണ്. 1.08 ലക്ഷം കോടിയിലേറെ രൂപയാണു കണക്കാക്കുന്ന ചെലവ്.



English Summary: Atmanirbhar push in bullet practice: Industry advised to construct substitute for made-in-China tech