ബെംഗളൂരു ∙ സംസ്ഥാനത്ത് മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥികൾക്കു മത്സരിക്കാൻ ബിജെപി ടിക്കറ്റ് നൽകിയേക്കില്ലെന്ന് കർണാടക മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ കെ.എസ്. ഈശ്വരപ്പ. ഏതു വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ഹിന്ദു സ്ഥാനാർഥികളെയും ബിജെപി മത്സരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ലിംഗായത്ത്, കുരുബ, വൊക്കലിഗ, ബ്രാഹ്മണ, ഏതുമാകട്ടെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ഏതു ജാതിയിലുമുള്ള ആളുകളെയും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളാക്കും. എന്നാൽ മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കില്ല.’ – ഈശ്വരപ്പ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മുൻപും ഇതേ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് കെ.എസ്. ഈശ്വരപ്പ.

English Summary: No muslim candidates for BJP, says Karnataka Minister K.S. Eshwarappa