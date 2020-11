രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 38,772 പേർക്ക് കോവിഡ്; ആകെ മരണം 1,37,139

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 38,772 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 94,31,692 ആയി ഉയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസം 443 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 1,37,139 ആയി.

നിലവിൽ 4,46,952 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 45,333 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 88,47,600 ആയി.



ഇന്നലെമാത്രം 8,76,173 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതോടെ നവംബർ 29 വരെ ആകെ പരിശോധിച്ച സാംപിളുകളുടെ എണ്ണം 14,03,79,976 ആയി.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുവരെ 18,20,059 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 47,071 പേർ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. കർണാടകയിൽ ഇതുവരെ 8,83,899 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. 11,765 പേരാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



