ശിവശങ്കറിന് ഡോളർ കടത്തിലും ബന്ധം ; 7 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് കസ്റ്റംസ്

കൊച്ചി∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം. ശിവശങ്കറിനെ ഏഴു ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണ സംഘം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഡോളർ കടത്തുമായി ശിവശങ്കറിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇഡി കോടതിയിൽ നൽകിയ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയെയും ശരത്തിനെയും ഏഴു ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നും കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കോടി 90 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡോളർ സ്വപ്നയും ശരത്തും ഖാലിദും ചേർന്ന് വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേസും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ ശിവശങ്കറിനെ ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഡോളർ കടത്തിൽ ശിവശങ്കറിനു ബന്ധമുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചതായി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സ്വർണക്കടത്തും ഡോളർ കടത്തും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.



എം. ശിവശങ്കർ ഒരു ഫോൺ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു ഫോണിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെടുത്ത ഫോണിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി സിഡാക്കിനെ ഏൽപിക്കും. എന്നാൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരായേണ്ടതിനാൽ ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



English Summary : M Sivasankar has link with dollor smuggling, says customs