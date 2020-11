കെഎസ്എഎഫ്ഇ റെയ്ഡ്: മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി

മലപ്പുറം ∙ കെഎസ്എഎഫ്ഇ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ധനമന്ത്രിയുടെയും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അർഹതയില്ല. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയുമായി രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടെന്നും ഇത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടരാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം പരിശോധന. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദേശകർ കുളത്തിൽ അല്ല പൊട്ടക്കുളത്തിൽ ആണ് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, വിവാദമുണ്ടാക്കി കെഎസ്എഫ്ഇയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2800 വാർഡുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താൻ പോലും പറ്റാത്ത പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് മത്സരം എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും തമ്മിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന 2 പാർട്ടികളുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുന്നത്. മലപ്പുറത്തും കണ്ണൂരിലുമാണ് പരീക്ഷണം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് കൂട്ടുകെട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത്. തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ 25 എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളിൽ 24 പേരും സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തിൽ ആണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നത് ബംഗാളിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. അതേസമയം സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നയാൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയും രവീന്ദ്രനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. സൊസൈറ്റിയുടെ പല പരിപാടികളിലും സംഘാടകന്റെ റോളിൽ രവീന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേവലാതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

