വാതുവയ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തു; അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്

ഹൈദരാബാദ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) മത്സരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വാതുവയ്പ് നടത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത മാതാവിനെയും സഹോദരിയെയും യുവാവ് കൊലപ്പെടുത്തി. അമ്മ സുനിതയെയും സഹോദരി അനുഷയെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി സായ്നാഥ് റെഡ്ഡി തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മെഡ്ചൽ ജില്ലയിലെ റവാൽകോൾ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ വാതുവയ്പ് നടത്തി ധാരാളം പണം നഷ്ടപ്പെട്ട സായ്നാഥ് റെഡ്ഡി, കടം വാങ്ങിയും വലിയ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കി. മൂന്നു വർഷം മുൻപ് പിതാവ് പ്രഭാകർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലഭിച്ച ഇൻഷുറൻസ് തുകയും വസ്തു വിറ്റതിലൂടെ ലഭിച്ച പണവും ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നു പണമെടുത്ത് ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനും വാതുവയ്പ് തുടരാനും സായ്നാഥ് ശ്രമിച്ചു. അമ്മ അറിയിക്കാതെ അവരുടെ സ്വർണവും ഇയാൾ വിറ്റു.

ബാങ്കിൽനിന്നു പണം പിൻവലിച്ച് സായ്നാഥ് വാതുവയ്പ് നടത്തുന്നതായി അറിഞ്ഞ അമ്മ സുനിതയും സഹോദരി അനുഷയും ഇതിനെ എതിർത്തു. ഇതിന്റെ പക മനസിൽ സൂക്ഷിച്ച സായ്നാഥ്, കഴിഞ്ഞ 23ന് ഇരുവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി. തുടർന്ന് ഇയാൾ ജോലിക്കു പോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവർക്കും വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു.

ഇതേ തുടർന്ന് സായ്നാഥിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നു കൊണ്ടു പോയ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടൻ വീട്ടിലെത്തിയ സായ്നാഥ്, ഇരുവരും അബോധാവസ്ഥയിലായ ശേഷം മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തയാറായത്. സുനിത 27നും അനുഷ 28നും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കളോട് സായ്നാഥ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് സായ്നാഥിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

