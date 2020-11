ബീഡി നൽകിയില്ല; കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി, 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബീഡി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റു മരിച്ചു. ഷഹീൻബാഗിൽ നടന്ന അക്രമത്തിൽ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ സിദ്ധിഖ് (49) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഫൈസാൻ (20), മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ (22), ജഹീർ മൻസൂരി (20) എന്നിവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



യമുന തീരത്ത് സിദ്ധിഖും സുഹൃത്ത് നദീമും ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രതികൾ ബീഡി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരെയും ഓടിച്ചിട്ട് മർദിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് പ്രതികൾ സമീപത്തെ കടയിൽനിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള കമ്പിയെടുത്ത് സിദ്ധിഖിനെ കുത്തി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും സിദ്ധിഖ് മരിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

