ഓസ്ട്രേലിയൻ സൈനികന്റേതെന്ന വ്യാജ ചിത്രം; ചൈന മാപ്പ് പറയണമെന്ന് മോറിസൺ

സിഡ്നി∙ അഫ്ഗാൻ കുരുന്നിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ചു നിൽക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ സൈനികന്റെ വ്യാജചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ചൈന മാപ്പു പറയണമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവായ ഴാവോ ലിജാന്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ‘തികച്ചും അരോചകമായ’ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും മോറിസൺ ആവശ്യപ്പട്ടു.

ഇത് തികച്ചും അന്യായവും ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. ചൈനീസ് സർക്കാർ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിതരാണ്. ഇത് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വരെ തരംതാഴ്ത്തിയെന്നും മോറിസൺ പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയാണവർ നേരിടുന്നതെന്നും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്നും മോറിസൺ പറയുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary: China Should Be "Utterly Ashamed": Australian PM Seeks Apology Over Photo