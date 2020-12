മുംബൈ ∙ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി സീരിയൽ നടി. 26 വയസ്സുകാരിയാണ് അന്ധേരിയിലെ വെർസോവ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. 2 വർഷമായി ഇരുവരും തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട്. ഐപിസി സെക്ഷൻ 376 ചുമത്തി എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ അറസ്റ്റുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



English Summary :Case Against Casting Director For Allegedly Raping TV Actor In Mumbai: Police