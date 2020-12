വീണ്ടും ചുഴലി സാധ്യത; ഓർമകളിൽ ഓഖി മാത്രമല്ല; രാമേശ്വരത്തെ പാമ്പൻ ദുരന്തവും

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കടഞ്ഞെടുക്കാൻ തെക്കൻതമിഴ്നാടു തീരവും പാമ്പൻ കടലിടുക്കും വീണ്ടും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്കു വീശിയടിച്ച് ഓർമകൾ.

കേരളത്തെയും ബാധിക്കും വിധം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റിനു ബുധനാഴ്ചയോടെ കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഓഖി മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം തീരത്ത് 1964 ലെ തുലാമഴക്കാലത്ത് വീശിയടിച്ച തീവ്രചുഴലിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമകളും ഇരമ്പിയെത്തുന്നു.

അന്ന് ഡിസംബർ 23ന് രാമേശ്വരം പാലത്തിൽ നിന്നു ട്രെയിൻ കടലിലേക്കു വീണ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിനാളുകൾക്കാണു ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള പ്രധാന തുറമുഖമായിരുന്ന ധനുഷ്കോടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തിരുന്ന യാത്രക്കാരെയും ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ കടൽത്തിരകൾ കൊണ്ടുപോയി...

ശ്രീലങ്കയ്ക്കും തമിഴ്നാടിനുമിടയിലുള്ള പാക്ക് കടലിടുക്കിലൂടെ 56 വർഷം മുൻപ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയെത്തിയ അതേ ജലവഴിയിലൂടെയാവും പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും വരവ്.

അന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ല; ഇന്ന് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപറിയാം

പാമ്പൻ ദുരന്തം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നതിലെ അപര്യാപ്തകളായിരുന്നു . കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ( മണിക്കൂറിൽ 220 കിലോമീറ്റർ വേഗം) വീശാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആർക്കും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ വീശിയ നിവാർ ചുഴലിയുടെ ഗതിയും (ട്രാക്ക്) ശക്തിയും കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിനു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഐഎംഡി മേധാവി ഡോ. എം. മഹാപത്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപേ അവയുടെ ശക്തിയും ദിശയും ഏകദേശം പ്രവചിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻസാറ്റ് ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതിക വിദ്യ കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്.

കൂടംകുളവും കേരളവും കടന്ന് അറബിക്കടലിലേക്ക്

സുമാട്രാ–ആൻഡമാൻ തീരത്തു നിന്ന് ശ്രീലങ്ക വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കടക്കുന്ന തീവ്രന്യൂനമർദം ബുറെവി എന്ന ചുഴലിയായി മാറിയാൽ തെക്ക് ശ്രീലങ്ക മുതൽ വടക്ക് പുതുച്ചേരി വരെ കിഴക്കൻ തീരം മുൾമുനയിലാകും.

കന്യാകുമാരിയോടു ചേർന്ന കൂടംകുളം ആണവ നിലയവും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദിശാപരിധിയിൽ വരും. ചുഴലി രൂപപ്പെടാത്ത പ്രദേശമെന്ന നിലയിലാണ് നിലയനിർമിതിക്ക് കൂടംകുളം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മൂലം ചുഴലികളുടെ വഴികളെല്ലാം മാറിമറിയുകയാണ്. ഏതു സ്ഥലത്തും ഏതു സമയത്തും പ്രകൃതിദുരന്തമുണ്ടാകാം എന്നതാണ് സ്ഥിതി. ഇതു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റ ഫലമാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂനമർദം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യിച്ച് അറബിക്കടലിക്ക് ഇറങ്ങി വീണ്ടും ന്യൂനമർദമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 2017 ലെ ഓഖി കടന്നുവന്നതും ഏകദേശം ഇതേ പാതയിലൂടെയാണ്. 300 കിലോമീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതമായ മേഘപടലമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കുള്ളത്.

കേരളത്തിലെ മഴയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും

ചൂടു കൂടിയാൽ നീരാവിയായി ഉയരും. ഇതു ജലത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. ഉയരുന്ന നീരാവി തണുത്തു താഴേക്കു പതിക്കണമെന്നതും പ്രകൃതിയിലെ നിയമം. 2018 ലെ പ്രളയം മുതൽ കേരളം ഒരു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്മുറിയാണ്. വിവിധ തരം മഴകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഗവേഷകർ മഴമാപിനിയുടെ മൂടി തുറന്നെത്തുന്നു. ഓട്ടമാറ്റിക് മഴമാപിനികളിലൂടെ കേരളത്തിലെ മഴയളവു മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ തത്സമയം ലഭ്യം. പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഉണർന്ന ദുരന്തനിവാരണബോധത്തിനും ഡേറ്റ ശേഖരണത്തിനും നന്ദി.

മാനത്തേക്കു നോക്കുന്നതു മലയാളിയുടെ ശീലമാണ്. മേഘങ്ങളുടെ തലയെടുപ്പു നോക്കി മഴ പ്രവചിക്കാനറിയാവുന്നവർ. പെയ്യാമുകിലുകൾക്കുള്ളിൽ നിലാവു കുഴച്ച് മേഘങ്ങൾ സൃഷ്ടികുന്ന ആകാശശിൽപ്പങ്ങൾ. അവയെ കാണാൻ രാത്രിയാകാശത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സമൂഹം. ശാസ്ത്രഅവബോധം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ജനത. നീലാകാശത്തു സൂര്യപകാശത്തിൽ കാർമുകിൽ ചാലിച്ച് മഴവില്ലുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദേശം.

പെയ്താലും പെയ്തില്ലെങ്കിലും മഴയെ കുറ്റം പറയുന്നതാണു പതിവു രീതി. മഴ വരുന്നു, മിന്നുന്നുണ്ട്, കാറെടുത്തു, തോർന്നോ, പെയ്തോ, വെള്ളം ഇളകിയോ, കലങ്ങിയോ തുടങ്ങി മഴയുമായി ബന്പ്പെട്ടു ഭാഷയിലും പദപ്രളയം. മഴയാൽ ഇത്രയധികം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ജനവിഭാഗമുണ്ടോയെന്നു സംശയം.

അത്രമേൽ ‘കാറും കോളും’ നിറഞ്ഞ കേരളീയജീവിതത്തിനു മേൽ അടുത്ത കാലത്താണ് ഓഖി പോലെയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് അടിച്ചു കയറിയത്. കേരളത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായി അവതരിച്ച പ്രളയത്തിനു മുന്നോടിയായിരുന്നു അത്.

കാലവർഷം എന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ, തുലാവർഷമെന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ, ഡിസംബറിനെ മൂടാൻ പുകമഞ്ഞിന്റെ പുതപ്പുമായെത്തുന്ന ശൈത്യമഴ, ചുട്ടുപഴുത്ത് ഇലകൊഴിയുന്ന മാർച്ചിനു മീതേ വസന്തത്തിന്റെ തളിരു വിരിയിക്കുന്ന വേനൽമഴ, ഇതിലൊന്നും ഇടംപിടിക്കാത്ത ഇടമഴ, ഇടിമഴ, പേമാരി തുടങ്ങി ആണ്ടുമുഴുവൻ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ മഴ ജീവിതം തന്നെ.

365 ദിവസവും തെളിയുന്ന വെയിൽ. വേരുപിടിക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തെ തഴച്ചുയർത്താൻ പറ്റിയ അയനങ്ങൾ. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തിനു 5 ഡിഗ്രി വടക്കായി ഉത്തരധ്രുവത്തിന്റെ തെക്കേ അതിരിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജൈവസമ്പന്ന ഭാഗ്യദേശം; മൺസൂണിന്റെ കവാടം: കേരളം. വെയിൽ എന്ന വിപണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജസാധ്യതയിലേക്ക് ഇനിയും കുടപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത നാട്. ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നകന്നുപോയ മറ്റൊരു ദേശം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ ആഫ്രിക്കയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്നു–മഡഗാസ്ക്കർ. ഇവിടെയും സമാന കാലാവസ്ഥ.

എന്തു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും മഴ

2018 ഓഗസ്റ്റിനു ശേഷം മഴ കിട്ടാത്ത ഒരു മാസംപോലുമില്ല സംസ്ഥാനത്ത്. 2018, 19, 20 വർഷങ്ങളിൽ പതിവിലും അധികമഴ ലഭിച്ചതു തന്നെ ഇതിനു തെളിവ്. കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭൂമിശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം. പർവതജന്യ (ഓറോഗ്രാഫിക്) മഴയുടെ സമൃദ്ധിയിലേക്കു കേരളത്തെ തള്ളിവിടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈകളാണ് തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന സഹ്യപർവതമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ജലഗോപുരം. കടലിന്റെ സാമീപ്യമാണ് മറ്റൊരു ഘടകം.

കായലുകളും ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും ഇതിനു പുറമെ. ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ 44 നദികളും ഈ നാടിനെ വലിയൊരു തണ്ണീർത്തടമാക്കി മാറ്റുന്നു. കിഴക്കൻ മലയോരത്തെ ഉയർന്ന മലകളെപ്പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇടനാടൻ കുന്നുകൾ. പ്രാദേശിക പർവതജന്യ മഴയ്ക്കു കളമൊരുക്കുന്നതിൽ ഇവയുടെ പങ്ക് എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ മഴ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം. ഓരോ 3 കിലോമീറ്ററിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മലകൾ ചേർന്നു മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം. ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ തരത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ വലിയൊരു കാഴ്ചബംഗ്ലാവ്. തെക്കിന്റെ ചിറാപുഞ്ചി, മൗസിൻറാം.

2018 ൽ സംഭവിച്ചതും അതിനു ശേഷവും

മേഘങ്ങളും മലയോരവും ന്യൂനമർദവും ചേർന്നു സൃഷ്ടിച്ച അസാധാരണ മഴയായിരുന്നു 2018 ഓഗസ്റ്റിലേത്. അറബിക്കടൽ വെള്ളമെടുക്കാതെ നിന്ന വേലിയേറ്റ കറുത്തവാവ് രാത്രികളിലെ കടൽക്കുത്ത്, തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിലൂടെ വേണ്ടത്ര വെള്ളം പോകാതിരുന്നത് തുടങ്ങി മനുഷ്യസഹജമായ ചില്ലറ പിഴവുകളും പ്രളയത്തിനു പിന്നിൽ ഇല്ലാതില്ല. ഡാം തുറക്കുന്നതിലെ സുതാര്യതകുറവ് പുതിയ റൂൾ കേർവ് നിയമത്തിലൂടെ പരിഹരിച്ചത് ഈ മഴക്കാലത്ത് നാം കണ്ടു. ശബരിഗിരി ഡാം മുൻപേ തുറന്നതിലൂടെ കുറച്ചു ജലനഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകന്നു.

പല ഘടകങ്ങൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്കു ചേർന്നു നിന്ന 3–4 ദിവസങ്ങളായിരുന്നു 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 18 വരെ. 1924 ൽ ഉണ്ടായ (1099 മലയാള വർഷം) മഹാപ്രളയത്തെക്കാൾ ഒരുപടി കൂടി കടന്ന് 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ദശകത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിച്ച മഹാപ്രളയമായി ഇതു മാറേണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നു. കേരളം അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കുമേൽ നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റം അത്രയ്ക്കു ദയനീയമായിരുന്നു. മണ്ണുമര്യാദ മറന്നാൽ അടിതെറ്റിക്കുന്നതു ഭൂമിയുടെ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാത്ത പല മഹാപ്രളയങ്ങളും ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തെ ജലം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാകവി പുത്തൻകാവ് മാത്തൻതരകന്റെ ആത്മകഥയിലും കാക്കനാടന്റെ ഒറോത നോവലിലും മറ്റും ഇതു വായിച്ചെടുക്കാം.

99 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം: പിന്നിലെ കാരണം

96 വർഷം മുമ്പ് കേരളം ഇത്രയും മനുഷ്യനിർമിതികൊണ്ടു തിങ്ങിനിറയപ്പെട്ട ഇടമല്ലായിരുന്നു, തോടും പാടങ്ങളും ഇത്രയും നികത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കിഴക്കൻ മലയോരത്തെ നിബിഡവനങ്ങൾ തോട്ടം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെട്ടിവെളിപ്പിച്ചതുമൂലമുണ്ടായ ദുരന്തമായിരുന്നു അതെന്നു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയും എത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച പ്രളയത്തിനു പിന്നിൽ വനങ്ങൾ വെട്ടിവെളിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയ തോട്ടക്കൃഷിക്കും പങ്കുണ്ട്. വനംതെളച്ച് തോട്ടമാക്കിയതോടെ പെയ്യുന്ന മഴയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ശേഷി കുറഞ്ഞു.

2018 ആയപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ നെൽവയലുകളുടെ വിസ്തൃതി 70 ശതമാനവും നഷ്ടമായി. കേരളത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും എണ്ണം ചേർത്തു വച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ 300 തവണ ചുറ്റിവരിയുന്നത്ര ദൂരമായി. ഏകദേശം ഒരുകോടി വാഹനങ്ങളും അത്രത്തോളം വീടുകളും ഇന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കായി നികത്തപ്പെട്ട മണ്ണും നിർമിക്കപ്പെട്ട റോഡുകളും 2018 ലെ പ്രളയത്തെ രൂക്ഷമാക്കി. അശാസ്ത്രീയമായ വികസനഭ്രാന്തിനെ ചെങ്ങലയ്ക്കിടാൻ 2018 നാഴികകല്ലായി മാറണം. പെയ്തു വീഴുന്ന വെള്ളം മണ്ണിലേക്കിറങ്ങാൻ മാർഗമില്ലെന്നതാണ് കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഒന്നുകിൽ കെട്ടിടം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ മുറ്റം പോലും കോൺക്രീറ്റോ ടൈലോ ഇടുക എന്നതു സ്റ്റാറ്റസ് പ്രതീകമായി മാറി.

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും തീവ്രമഴയും പതിവായാൽ

സാവകാശം പെയ്യുന്ന മഴയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഹൈറേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത. നൂൽവണ്ണത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കുരുമുളകു തിരികളിലും മറ്റും പരാഗണത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നു. നാൽപ്പതാം നമ്പർ നൂലിന്റെയത്ര നേർത്തു പെയ്യുന്ന ഇത്തരം മഴയെ നാൽപ്പതാം നമ്പർമഴയെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് വിളിച്ചു. ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. ഒരുമാസം കൊണ്ടു പെയ്യേണ്ട മഴ മുഴുവൻ ഒറ്റമണിക്കൂറിൽ പെയ്യുകയാണ്. ഇതു നഗരങ്ങളിലെ ഓടകൾക്കു താങ്ങാനാവില്ല. അവിടെയെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടും മിന്നൽ പ്രളയവും പരക്കുന്നു. മലയോരത്ത് ഉരുൾ പൊട്ടാനും ഈ മഴമതി.

മഴയ്ക്കു പിന്നിലെ ചിത്രശലഭ ചിറകടി

വാഹനം, ഫാക്ടറി, കൽക്കരി, ഇന്ധനം, ഊർജോത്പാദനം തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ട യൂറോപ്പിലെ വ്യവസായ യുഗപ്പിറവി ലോകത്തെ ആഗോള താപനത്തിലേക്കും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിലേക്കും നയിച്ചുവെന്നത് ഇന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ നിഷേധിച്ച ട്രംപ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ പടിയിറങ്ങുന്നതോടെ യുഎസും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ 200 രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കാളിയാവുകയാണ്.

അമേരിക്കയിൽ ആരെങ്കിലും കാറോടിച്ചാൽ അതു കൊച്ചിയിലെയോ കൊച്ചറയിലെയോ മഴയെ ബാധിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്ട് എന്നപേരിലാണ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പ സിന്ധാന്തം അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഒരു ചിത്രശലഭം ഉയർത്തി വിടുന്ന ചിറകടിയുടെ തരംഗം അന്തരീക്ഷ താളക്രമത്തിൽ കടന്നുകൂടി ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രവചനാതീത തരംഗത്തെ (ചുഴലിക്കാറ്റോ സൂനാമിയോ) ഉന്തിത്തള്ളിവിട്ടേക്കാമെന്നു ചുരുക്കം. കാലാവസ്ഥയുടെയും പ്രത്യേകിച്ചും മഴയുടെയും മാറി വരുന്ന അനിശ്ചിതത്വവും ആശയക്കുഴപ്പവും നിറഞ്ഞ രീതി കാണുമ്പോൾ ഈ ചിത്രശലഭസ്വഭാവം ബാധകല്ലേയെന്നു തോന്നിപ്പോവുക സ്വാഭാവികം. ഓരോ മഴയും മറ്റു മഴയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമാണ്. ഓരോ വർഷത്തെയും മൺസൂൺ ഓരോ രീതിയിലാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

സോളാർ സ്പോട്ടുകൾ മഴയെ ബാധിക്കുമോ

ഇതേ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റഫലമായി ചൂടേറുന്നതു മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദങ്ങളിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകളിലും ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ മനുഷ്യപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന താപം കടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുകയും തീവ്രമഴകളുടെ തോത് വർധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമെയാണ് സൂര്യനെന്ന കത്തുന്ന വാതക ഗോളത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സൗരകളങ്കങ്ങൾ എന്ന സൺസ്പോട്ടുകൾ.

ഓരോ 12 വർഷത്തിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കാന്തിക പ്രഭാവം ഭൂമിയിലെ വാർത്താവിനിമയത്തെ മാത്രമല്ല, കാലാവസ്ഥയെയും പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന നിഗമനം ചില ഗവേഷകർ ഉയർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞമാസം മുതൽ സൂര്യനിൽ ഇത്തരം സൺസ്പോട്ടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

English Summary: Cyclone Burevi to Cross Sri Lanka on Wednesday; Kerala, Tamil Nadu Under alert