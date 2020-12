കോവിഡ് യോഗത്തിനു വരാം, മിണ്ടരുത്; 10എംപിമാരുള്ളവര്‍ സംസാരിച്ചാല്‍ മതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം 10ലധികം എംപിമാരുള്ള പാർട്ടികൾക്കു മാത്രം. രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പാർട്ടികളുടെ കക്ഷിനേതാക്കൾക്കെല്ലാം ക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനാകില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

ഇതോടെ, കോവിഡ് സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രബല പാർട്ടികളായ എൻസിപി, സിപിഎം, സിപിഐ ടിഡിപി, ആം ആദ്മി, മുസ്‍ലീം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾക്കു കാഴ്ചക്കാരാകേണ്ടി വരും. പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രാലയം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച 10.30നാണ് യോഗം.

രാജ്യത്തു കോവിഡ് രൂക്ഷമായ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ അറിയിക്കാതെയാണ് ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട്, ഏപ്രിലിലാണ് സർവകക്ഷി യോഗം കേന്ദ്രം വിളിച്ചത്. ഇതു രണ്ടാമത്തേതാണ്. അതേസമയം, വിവിധ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രധാനമന്ത്രി ആശയവിനിമയം തുടരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Permission to speak in all party meeting to discuss COVID-19 situation given only to parties with more than 10 MPs