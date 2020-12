തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1722 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ 1722 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ 8ന് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഡിസംബർ പത്തിനു രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഡിസംബർ 14നു മൂന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും. ഡിസംബർ 16ന് ആണ് വോട്ടെണ്ണൽ. ഡിസംബർ 23നു മുൻപ് പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേൽക്കും.

പൊലീസ് ജില്ലകളിലെ പ്രശ്ന ബാധിത ബൂത്തുകൾ:

∙ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി–264

∙ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ–253

∙ കൊല്ലം–249

∙ കൊല്ലം റൂറൽ–216

∙ പത്തനംതിട്ട–194

∙ ആലപ്പുഴ–349

∙ ഇടുക്കി–197

English Summary: Problematic Booths in First Phase of Local Election