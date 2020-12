രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കെ.എം.ഷാജിക്കുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് സ്പീക്കറുടെ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം∙ ബാര്‍ കോഴക്കേസില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്‌ക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് സ്പീക്കറുടെ അനുമതി. ബിജു രമേശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടിയത്. അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദന കേസിൽ കെ.എം.ഷാജി എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽ‌കി. ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെതിരായ അവകാശലംഘന നോട്ടിസിൽ ബുധനാഴ്ച തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ബാര്‍കോഴയില്‍ തനിക്കെതിരെ നേരത്തെ അന്വേഷണം നടന്നെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാദം തെറ്റെന്നാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജു രമേശിന്‍റെ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ബാര്‍കോഴയില്‍ തനിക്കെതിരെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ വാദം.

ബാർ കോഴയിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബാറുടമ ബിജു രമേശ് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇതടക്കം നേരത്തെ അന്വേഷിച്ച് തെളിവില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയെന്നു കാണിച്ചാണ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയത്. എന്നാൽ അന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ബിജു രമേശിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ബാർ ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറയ്ക്കാൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റായിരുന്നപ്പോള്‍ പണം നൽകിയ കാര്യം രഹസ്യമൊഴിയിൽ നിന്നും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഭാര്യയും സ്വാധീനിച്ചു എന്നും ബിജുരമേശിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Speaker's Nod for Probe Against Ramesh Chennithala and KM Shaji