യുപിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്നു

ലക്നൗ∙ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് തീകൊളത്തി മാധ്യമപ്രവർത്തകനെയും സുഹൃത്തിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബൽരാംപൂരിലാണ് സംഭവം. ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ മകനടക്കം മൂന്നു പേരെ കൊലപാതകത്തിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലക്നൗ ആസ്ഥാനമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വരൂപ് ദിനപ്പത്രത്തിലെ ജീവനക്കാർ രാകഷ് സിങ് നിർഭിക്കിനെയും സുഹൃത്ത് പിന്റു സഹുവിനെയും തീപ്പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്റു സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. നിർഭിക്കിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു.

ഗ്രാമമുഖ്യനും മകനും നടത്തുന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ സ്ഥിരമായി പത്രത്തിൽ നിർഭിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ വിലയാണിതെന്ന് നിർഭിക്ക് ആശുപത്രിയിൽവച്ച് പൊലീസിനോടു പറയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഗ്രാമമുഖ്യനെതിരെ വാർത്തകൾ നൽകിയതിലെ പകയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നു പ്രതികളും നിർഭിക്കിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പിന്റുവും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ പ്രതികൾക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചു. പിന്നാലെ നിർഭിക്കിനെയും പിന്റുവിനെയും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് വീടിനു തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തീകൊളുത്തിയത്. സംഭവത്തിനുശേഷം ഇവർ ഇവിടെനിന്ന് രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു.

സംഭവം നടന്ന് മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ മകൻ റിങ്കു മിശ്ര, അക്രം, ലളിത് മിശ്ര എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അക്രം നേരത്തെയും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ആളാണ്. രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് കൊലയ്ക്ക് പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്; ഒന്ന്, നിർഭിക്കിന്റെ പത്രപ്രവർത്തനവും രണ്ട്, പിന്റുവും റിങ്കുവും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പണവുമായി ബന്ധപ്പട്ട തർക്കങ്ങളുമാണ്. ഈമാസം 27ന് ലളിതും പിന്റുവും തമ്മിൽ ബീയർ പാർലറിനു മുന്നിൽ തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ബൽറാംപൂർ പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

English Summary: UP Journalist Set On Fire With Sanitiser, Dies, 3 Arrested: Cops