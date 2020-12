ഒറ്റദിനം 31,118 കോവിഡ് കേസുകൾ; മരണം 482, ചികിൽസയിൽ 4,35,603 പേർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 31,118 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 94,62,810 ആയി.

നിലവില്‍ കോവിഡ് ചികിൽസയിലുള്ളത് 4,35,603 പേരാണ്. 88,89,585 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. അതേസമയം, ഇന്നലെ 482 പേരു കൂടി മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,37,621 ആയി.

മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും മോശമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച സംസ്ഥാനം. 3,837 പുതിയ കേസുകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 80 പേർ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 47,151 ആകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: With 31,118 new covid 19 infections, India's total cases rise to 94,62,810