ബുറേവി ഈ വർഷം രൂപമെടുക്കുന്ന 97–ാം ചുഴലി; എണ്ണം ഇരട്ടിയാകും

പത്തനംതിട്ട ∙ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം തീരദേശങ്ങളെ കൂടുതൽ അപകടകരമാക്കുമെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചന. 2020നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ സൂചന. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആദ്യഭാഗം ഇന്നു പുറത്തുവിടാനിരിക്കെയാണ് കേരള–തമിഴ്നാട് തീരത്തുകൂടി പുതിയ ചുഴലി കടന്നുവരാൻ പോകുന്നത്.

ലോകത്ത് ഈ വർഷം നവംബർ 17 വരെ 96 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടതായി ഡബ്ല്യുഎംഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കേരളത്തിനു കൂടി ഭീഷണി ഉയർത്തി എത്തുന്ന ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ 97–ാമത്തേതാണെന്നും ഇതു ലോക റെക്കോർഡാണെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. 1981–2010 കാലത്ത അപേക്ഷിച്ച് ലോകത്തെ ചുഴലികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്ന പ്രവണതയ്ക്കാണ് പുതിയ പതിറ്റാണ്ട് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.



അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ 30 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ (ഹരിക്കേൻ) രൂപമെടുത്തു. ഹരിക്കേൻ സീസൺ അവസാനിക്കേണ്ട നവംബർ മാസത്തിൽ തീവ്രതയേറിയ കാറ്റഗറി–4 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 2 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി എത്തിയതും നിരീക്ഷകരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.



ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് ഈ വർഷം ഇതുവരെ 4 ചുഴലികളാണ് രൂപമെടുത്തത്. മേയിൽ രൂപമെടുത്ത ഉംപുൻ ഒഡീഷ തീരത്ത് കനത്ത നാശം വിതച്ചു. 1400 കോടി യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു (ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഇന്ത്യയിൽ ഇതുമൂലമുണ്ടായ നഷ്ടമെന്നും കാലാവസ്ഥാ സംഘടന കണക്കാക്കുന്നു. നിസർഗ, ഗതി, നിവാർ എന്നിവയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലുമായി ഈ വർഷം ഇതുവരെ രൂപമെടുത്ത മറ്റു ചുഴലികൾ. ബുറേവി ഈ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം ചുഴലിയാണ്.



ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാ‍ൻ മാലദ്വീപ് നൽകിയ പേരാണ് ബുറേവി. മാലദ്വീപിലെ പവിഴപ്പുറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ഒരുതരം കണ്ടൽച്ചെടിയുടെ പേരാണിത്.

English Summary : New deacade may witness double number of cyclones,resports WMO