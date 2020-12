ഇന്ത്യയിൽ അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ചൈന; 30 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യം

മുംബൈ∙ മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്കിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ചൈന. മുൻപ് വാങ്ങിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വിതരണത്തില്‍ നിയന്ത്രണം വന്നതും ഇന്ത്യ ഏറ്റവു കുറഞ്ഞ വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് അരി വാങ്ങാന്‍ ചൈന തീരുമാനിച്ചത്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ചൈന ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതിക്കാരും. പ്രതിവര്‍ഷം നാലു മില്യണ്‍ ടണ്‍ അരിയാണ് ചൈന ഇറക്കുമതി ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് അവര്‍ അരി വാങ്ങാറില്ല. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അരി വാങ്ങാന്‍ ചൈനയെത്തിയത്.

ആദ്യമായിട്ടാണ് ചൈന ഇവിടെനിന്ന് അരി വാങ്ങുന്നതെന്ന് അരി കയറ്റുമതി അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബി.വി.കൃഷ്ണ റാവു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ ധാന്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മനസിലാക്കുന്നതോടെ അടുത്ത വര്‍ഷം അവര്‍ കൂടുതല്‍ അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു ടണ്ണിന് 300 ഡോളര്‍ നിരക്കില്‍ ഒരു ലക്ഷം ടണ്‍ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ വ്യാപാരികള്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യവസായവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ പരമ്പരാഗത വിതരണക്കാരായ തായ്ലന്‍ഡ്, വിയറ്റ്‌നാം, മ്യാന്‍മര്‍, പാക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ കയറ്റുമതിക്കായുള്ള മിച്ചവിതരണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇന്ത്യന്‍ അരിയെ ആശ്രയിക്കാന്‍ ചൈന തീരുമാനിച്ചത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യന്‍ വിലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ടണ്ണിന് 30 ഡോളര്‍ അധികമായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അരി വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: China Buys Rice From India For First Time In Decades Amid Ladakh Tension