വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പാർക്കിങ് സ്പേസ് വേണം? ബെംഗളുരുവിൽ നിയമം വന്നേക്കും

ബെംഗളൂരു∙ വീട്ടിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അർബൻ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച പാർക്കിങ് പോളിസി 2.0 രൂപരേഖ യെഡിയൂരപ്പ വിശകലനം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നതിനാൽ പുതിയ പാർക്കിങ് പോളിസി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ അനധികൃത പാർക്കിങ് വലിയ രീതിയിൽ ട്രാഫിങ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു. പുതിയ പാർക്കിങ് നയത്തിൽ പത്ത് പ്രധാന മേഖലകളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. പണം നൽകിയുള്ള പാർക്കിങ്, സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്, സംഘടിത പാർക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.



പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഉപഭോക്താവ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ മതിയായ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് അധികൃതരെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബെംഗളൂരു വികസന അതോറിറ്റി ചെയർപഴ്സൻ എസ്.ആർ. വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു. ‘ജനങ്ങൾ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ചിലർ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാറേയില്ല, ഇത് നഗരം വൃത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പാർക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം.’– വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിൽ അധികൃതരിൽ ചിലർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ നിയമം ക്യാബിനറ്റിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാന്‍ യെഡിയൂരപ്പ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചുമതല നൽകി.



English Summary :Karnataka govt may veto vehicle purchases if buyers lack parking space in Bengaluru