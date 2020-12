തിരുവനന്തപുരം∙ കിഫ്ബി വിവാദത്തില്‍ ധനമന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക് സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിയത് അവകാശ ലംഘനമാണെന്നു കാട്ടിയുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ വി.ഡി. സതീശന്റെ നോട്ടിസും മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയും സ്പീക്കർ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരായ നോട്ടിസ് സ്പീക്കർ തീർപ്പാക്കാൻ തയാറാകാതെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിടുന്നത്.

സഭയില്‍ വയ്ക്കും മുന്‍പ് സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചോര്‍ന്നെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തോമസ് ഐസക് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റം ചെയതെന്നും അദ്ദേഹം ധനമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സിഎജി റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ എന്തു ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയാറാണെന്നും എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടാൽ അവിടെ ഹാജരായി നിലപാടു വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരുക്കമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ തയാറാണെന്നു മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതിനാൽ സ്പീക്കർ ആ വഴിക്കും നീങ്ങുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. ധനമന്ത്രിയുടെ നടപടി സഭയെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം ധനമന്ത്രിക്കെതിരെ അവകാശലംഘനത്തിന് നോട്ടിസ് നല്‍കിയത്.

English Summary: Speaker Forwarded Notice Against Minister Thomas Isaac To Niyamasabha Ethics and Privilages Committee