തിരുവനന്തപുരം∙ കിഫ്ബി സംബന്ധിച്ച സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് സഭയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ധനമന്ത്രി പരസ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവാദത്തില്‍ പരാതിക്കാരനായ വി.ഡി.സതീശന്റെയും ധനമന്ത്രിയുടേയും ആരോപണങ്ങളില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്നും സ്പീക്കര്‍ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ വ്യക്തമാക്കി. അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇരു വിഭാഗവും ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതി തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടതെന്നു സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. ധനമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച വിമര്‍ശനങ്ങളും സതീശന്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സമിതി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും.



സര്‍ക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാതെയാണ് സിഎജി അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയതെന്നും, അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ധനമന്ത്രി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി അക്കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. അതിനു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഉണ്ട്. സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനം എടുത്ത് പകുതി തീരുമാനമായി മാറ്റേണ്ടതില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്തല്ല സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി തൃപ്തികരമാണോ അല്ലയോ എന്നത് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നില്ല. ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും വിമര്‍ശനങ്ങളോട് അസഹിഷ്ണുതയില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിനു സ്പീക്കര്‍ അനുമതി നല്‍കിയതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് എടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നു സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. അന്‍വര്‍ സാദത്തിനും, വി.ഡി. സതീശനും എതിരെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിനു അനുമതി നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു ലഭിച്ചാലേ നടപടിയെടുക്കൂ.

എം.സ്വരാജിന്റെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടിസും പരിഗണനയിലാണ്. സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് സ്വരാജിന്റെ പരാതി. ധനകാര്യവകുപ്പിനോട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. മറുപടി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കും. ഇഡിയുടെ ഭാഗമായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സമിതി നേരത്തെ ഏജന്‍സിയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നതായി സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

