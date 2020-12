ഒറ്റ ദിനം 35,551 കോവിഡ് കേസുകൾ; ആകെ രോഗികൾ 95 ലക്ഷം കടന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 35,551 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 95 ലക്ഷം കടന്നു. ബുധനാഴ്ചയിലെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നു ശതമാനം കുറവാണ് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം.

അതേസമയം, ഇന്നലെ മാത്രം 526 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്തു മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,38,684 ആയി. 4,22,943 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 90 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്.

കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‍നിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദിവസേനയുള്ള കോവിഡ് കണക്കിൽ കേരളമാണ് മുന്നിൽ. എന്നാൽ ആകെ കണക്കു നോക്കുമ്പോൾ 18.3 ലക്ഷം കേസുകളുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുന്നിലാണ്. 111 മരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി, ബംഗാൾ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പിന്നിൽ.

