ശരണമന്ത്രമൊഴിഞ്ഞ് പരമ്പരാഗത കാനനപാത; വനപാത തെളിക്കലും ഇത്തവണയില്ല

‌എരുമേലി ∙ പരമ്പരാഗത കാനനപാതയിൽ ഇത്തവണ ശരണമന്ത്രങ്ങളില്ല. തീർഥാടകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വനസംരക്ഷണ സമിതിയോ, ഇക്കോ ഡവലപ് മെന്റ് സൊസൈറ്റിയും ഇല്ല. വനപാതയിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ തദ്ദേശീയരുമില്ല. എരുമേലി നിന്നു ശബരിമലയ്ക്കുള്ള പരമ്പരാഗത കാനനപാതയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള വാഹനപാതയെക്കാൾ ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. എരുമേലി ആരംഭിച്ച് പേരൂർത്തോട്, ഇരുമ്പൂന്നിക്കര, കോയിക്കക്കാവ്, കാളകെട്ടി,അഴുത, കല്ലിടാംകുന്ന്, കരിമല, വലിയാനവട്ടം, ചെറിയാനവട്ടം വഴിയാണു തീർഥാടകർ നടന്നു ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നത്.

കോയിക്കക്കാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണമായും വനമേഖലയാണ്. പലപ്പോഴും തീർഥാടകർ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം നേരിടാറുണ്ട്. വനംവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ഇക്കോ ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, വനസംരക്ഷണ സമിതി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന കടകളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമാണു രാത്രിയിലെ തീർഥാടകർക്കു തുണ. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഇത്തവണ ഇല്ല. മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന വനപാത തെളിക്കലും ഇത്തവണ നടന്നിട്ടില്ല.



അഴുത നദി

പാതയിലെ പേരൂർത്തോട് തോട്ടിൽ തീർഥാടകർ പരമ്പരാഗതമായി മൽസ്യങ്ങൾക്ക് മലർപ്പൊടി വിതറി നൽകാറുണ്ട്. മലർപ്പൊടി വിൽപ്പന വഴി ലഭിച്ചിരുന്ന വരുമാനവും ഇത്തവണ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടില്ല. എരുമേലി നിന്നു 38 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചാണു തീർഥാടകർ ശബരിമലയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാനനപാതയിൽ യാത്ര നിരോധിച്ചതോടെ തീർഥാടകർക്ക് ഇതുവഴിയുള്ള സഞ്ചാരം അസാധ്യമായി. ഐക്യമല അരയമഹാസഭ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമരം നടക്കുകയാണ്.



യാത്ര കടുവാ സങ്കേതത്തിലൂടെ



പേട്ടക്കവലയിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ അഴുതക്കടവിലെത്തും. ഈ ഭാഗം കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. അഴുതയാർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണമായും പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലൂടെയാണു കാനനയാത്ര. കടുവകൾക്കു പുറമെ ആന, പുലി, കാട്ടുപോത്ത്, കേഴ, മ്ലാവ് , ഉടുമ്പ് , പാക്കാൻ, അപൂർവമായി കരടി തുടങ്ങിയ ജീവികളും യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുന്നു.

കല്ലിട്ട് കല്ലിടാംകുന്ന് കേറി



കല്ലിടാംകുന്നിനുമുണ്ട് കഥ പറയാൻ. പാതയിലെ അഴുതയാറ്റിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന തീർഥാടകർ നദിയിൽ നിന്നു ചെറിയ കല്ല് പെറുക്കിയെടുക്കും. ഈ കല്ല് പിന്നീട് കല്ലിടാംകുന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അഴുതയിൽ നിന്നു കല്ലെടുക്കാതെ തീർഥാടകർ മല കയറാറില്ല. ഇപ്പോൾ കല്ലിടാംകുന്ന് കല്ലുകളുടെ തന്നെ കുന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

കല്ലിടാംകുന്ന്

മണിക്കിണർ കാണാം



കാട്ടുചോലകളും കുളങ്ങളും കാനനപാതയെ വശ്യമാക്കുന്നു. അയ്യപ്പൻ വെള്ളം കുടിച്ചെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന കരിമലയിലെ മണിക്കിണർ,വള്ളിത്തോട്, മുക്കുഴി വനം ക്യാംപ് ഷെഡ് തോട്, പുതുശേരിയാറ് എന്നീ കാട്ടുചോലകളുടെ വശ്യസൗന്ദ്യത്തിൽ തീർഥാടകർ ഏറെ നേരം വിശ്രമിക്കുന്നു. ചോലകളിൽ നിന്നു വെള്ളം കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചീനിത്താവളം

കരിമല കയറി



കരിമല കയറ്റം കഠിനമെന്റയപ്പാ എന്ന ചൊല്ല് അന്വർഥമാണ്. കരിമലയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം കയറ്റമുള്ളത്.കല്ലിടാം കുന്നും പുതുശേരിയും വൻ കയറ്റമാണ്. രണ്ട് ഇറക്കങ്ങളുമുണ്ട്. കരിമല നിന്നു വലിയാനവട്ടത്തേക്കുള്ള ഇറക്കത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണു പോകാം. ഇറക്കത്തിൽ കാലിലെ മസിൽ പെരുത്തു കയറും. നാട്ടിൽ കാണാത്ത വൃക്ഷങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഈ വനമേഖല. കമ്പകം, വെള്ളിലാവ്, തേമ്പാവ്, ഇരുപൂൾ, ഇലവ്,മരുതി, കാട്ടുപ്ലാവ്,വെട്ടി, വട്ട,അവിടവിടെ ഈട്ടിമരങ്ങൾ എന്നിവ കാണാം.

