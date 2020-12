ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ചലോ മാർച്ചിലെ കർഷകർക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളോടെയും ഒരുക്കിയ ഇടമാണ് ബുറാഡിയിലെ നിരങ്കരി മൈതാനം. ഇവിടെ കൂറ്റൻ പന്തലുകളും കെട്ടി ഉയർത്തി. പക്ഷേ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ അപകടം ഒളിഞ്ഞിരുപ്പുണ്ടെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ സംശയിച്ചു. കർഷകരെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ ജയിലായി ഏഴ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡൽഹി സർക്കാർ നിരസിച്ചിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബുറാഡി മൈതാനം ഒരുങ്ങിയത്. ഇതോടെ നിരങ്കരി മൈതാനം തുറന്ന ജയിലാണെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പാതയിലൂടെ വന്ന 300ൽ താഴെ കർഷകർ മാത്രമാണ് ബുറാഡി മേഖലയിലുള്ളത്. അവരും സർക്കാർ ക്രമീകരണങ്ങളിലക്ക് മാറാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വന്നതോടെ സർക്കാർ ഉയർത്തിയ പന്തലുകളിൽ കടക്കാൻ ആളില്ലാതായി. 2018ൽ വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ബുറാഡിയിലുള്ള സന്ത് നഗറിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ 11 പേരുടെ കൂട്ടമരണത്തോടെയാണ് ബുറാഡി വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത്. ദേശീയപാതയിലെ ഉപരോധം നിരങ്കരിയിലേക്ക് നീക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നു ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



കർഷക ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയെന്ന പേരിൽ മോദി സർക്കാർ പാസാക്കിയെടുത്ത കാർഷിക ബില്ലുകൾ കർഷകരുടെ കഴുത്തിന് കത്തിവയ്ക്കലാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് കര്‍ഷകര്‍ വീണ്ടുമൊരു സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കർഷകരെ ഒരു തരത്തിലും ദ്രോഹിക്കില്ലെന്നും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നുമുള്ള ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളിലേതുപോലെ തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ കർഷകർ തയാറായില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ. കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം. കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തും കർഷക സമരങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.



സമരത്തെ ഏതുവിധേനയും അടിച്ചമർത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു മോദി സർക്കാരിന്റെയും നീക്കം. എന്നാൽ വിചാരിച്ചപോലെ കർഷകരെ എളുപ്പത്തിൽ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ‘ദില്ലി ചലോ’ മുദ്രാവാക്യവുമായി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കർഷകർ ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഡൽഹിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു പൊലീസ്.



എന്നാൽ പൊലീസിന്റെ ലാത്തിക്കും കണ്ണീർ വാതകത്തിനും ഗ്രനേഡുകൾക്കും ജലപീരങ്കിക്കും മുൻപിൽ പതറുന്നതല്ല കർഷകരുടെ വീര്യമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വലിയ കല്ലുകളും ബാരിക്കേഡുകളും നിരത്തിയാണ് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ അടച്ചത്. കൊടും തണുപ്പിൽ രാത്രിയിൽ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചും കർഷകരെ തുരത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന്. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ് - മനോരമ

നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ, കർഷകരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണു സർക്കാർ തേടുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു ചർച്ചയ്ക്കു പോലും തയാറല്ലെന്നാണു കർഷകരുടെ നിലപാട്.

English Summary: Bucking the Burari bait: Farmers say no to political hospitality