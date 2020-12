‘വാക്സീൻ എല്ലാവർക്കും?; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ യഥാർഥ നിലപാടെന്ത്’: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ്–19 വാക്സീൻ എല്ലാവർക്കും നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രസർക്കാർ, ബിജെപി – മൂന്നു കൂട്ടരും കോവിഡ് വാക്സീനെക്കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. ഏതു നിലപാടിനൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിൽക്കുന്നതെന്ന രാഹുൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

‘പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന്. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി പറഞ്ഞു – ബിഹാറിലെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്. യഥാർഥത്തിൽ ഏതു അഭിപ്രായത്തിനൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലകൊള്ളുന്നത്?’ – രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ.

കോവിഡിനെതിരെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങള്‍ക്കും വാക്സീൻ നൽകേണ്ടിവരില്ലെന്നും വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ആവശ്യമായവർക്കു മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാവുമെന്നും ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്രം നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനാണ് എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഈ പ്രസ്താവന വൻതോതിൽ വിമർശനത്തിനു കാരണമായിരുന്നു.

