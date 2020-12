നേതാക്കളില്ലാത്ത തമിഴകത്തേക്ക് രജനി; സ്ത്രീമനസ്സുകൾ കീഴടക്കുമോ സൂപ്പർസ്റ്റാർ?

ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം തമിഴ് മണ്ണില്‍ വേരുറച്ച് അരനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണു വലിയ ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ഒരാള്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുമായി രംഗത്തുവരുന്നത്. കരുണാനിധിയോ ജയലളിതയോ പോലെ വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള നേതാക്കളില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ രജനിക്കു മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണു പൊതുവിലയിരുത്തല്‍.

രാഷ്ട്രീയ താല്‍പര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞതിനു ശേഷം മൂന്നുവര്‍ഷമെടുത്തു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താന്‍. അതായത് എടുത്തുചാടിയുള്ള നീക്കമല്ല തലൈവരുടേതെന്നു വ്യക്തം. കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടല്‍ പുതിയ നീക്കത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഒന്ന് രജനികാന്തിനോളം താഴെ തട്ടില്‍ പിന്തുണയും പ്രശസ്തിയുമുള്ള രാഷ്്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടില്‍ കുറവാണെന്നതാണ്.



മഹാമേരുപോലെ ദ്രാവിഡ പാര്‍ട്ടികളെ നയിച്ച കരുണാനിധിയുടെയും ജയലളിതയുടെയും മരണങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒഴിവുകള്‍ അതേ പോലെകിടക്കുന്നു. ഈ ഒഴിവിലേക്കാണ് തമിഴകത്തിലെ ഒരേയൊരു സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ പഞ്ച് ഡയലോഗുകളുമായി കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലാണ് രജനി സിനിമകള്‍ക്കു ആരാധകര്‍ ഏറെ. രജനി മക്കള്‍ മന്‍ഡ്രത്തിന്റെ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതും ഇതേ മേഖലയില്‍.



സ്വഭാവികമായും രജനി മക്കള്‍ മന്‍ഡ്രം പാര്‍ട്ടിയായി വേഷം മാറുമ്പോള്‍ ഗ്രാമീണ തമിഴ്നാട്ടില്‍ സ്വാധീനശക്തിയായ അണ്ണാ ഡിഎംകെയ്ക്കു നെഞ്ചിടിപ്പുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്‍മാരേക്കാള്‍ അരക്കോടിയിലധികമുള്ള സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുടെ മനസ് കീഴടക്കാനായാല്‍ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ ഗതി നിര്‍ണയിക്കാന്‍ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറിനാവുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്.



ഇതുപോലെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും ബിജെപിയും പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന സമയത്തൊക്കെയും താരത്തിന്റെ അനുകൂല നിലപാട് വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത ബിജെപി വിരുദ്ധത നിലനില്‍ക്കുന്ന തമിഴകത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള രജനിസം വിലപ്പോകുമോയെന്നതും നിര്‍ണായകമാണ്. ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയമെന്നതു തമിഴകത്ത് വിലപ്പോവില്ലെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി ഇതിനകം ഡിഎംകെയും അണ്ണാ ഡിഎംകെയും നാം തമിഴര്‍ പാർട്ടിയും രംഗത്തെത്തി. കോര്‍ഡിനേറ്ററായി ആര്‍എസ്എസ് കേഡറിന്റെ നിയമനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാകും നാളെ മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ആക്രമണവും.



