മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങാത്തത് കോവിഡ് ജാഗ്രതയെന്ന് സിപിഎം; ജാള്യതയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊട്ടിക്കയറുമ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ അസാന്നിധ്യം ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മാത്രമാണ് പ്രചാരണ രംഗത്തെ പിണറായിയുടെ ഇടപെടല്‍. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പിണറായി മുന്‍നിരയില്‍ നിന്നാണ് പ്രചാരണം നയിച്ചത്.



കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള പ്രചാരണം വേണ്ടെന്നത് ചര്‍ച്ച ചെയ്തെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്ന് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍, കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നീ പ്രമുഖ ഇടതു നേതാക്കളും പ്രചാരണരംഗത്തില്ല.

ശനിയാഴ്ച 50 ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തുമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ സിപിഎം നടത്തുന്ന വെര്‍ച്വല്‍റാലി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങാത്തതെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ.ബേബിയും ഇടതുമുന്നണിയെ നയിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എം.വി.ഗോവിന്ദനും പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധമായി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ ജാള്യതയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വച്ചുള്ള പ്രചാരണം സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപിയും ആരോപിച്ചു.

