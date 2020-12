ആദ്യം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്, പൊലീസിന് രണ്ടാമത്; വാക്സീൻ വിതരണം ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൊതു – സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ ആദ്യം നൽകുകയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസന്റേഷനിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ ആണ് പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെ പൊലീസ്, വിവിധ സേനാംഗങ്ങൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ മുന്നണിപ്പോരാളികൾക്കു നൽകുമെന്നും പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും സഭാതലവന്മാരാണ് രാവിലെ പത്തരയോടെ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അഞ്ചോ അതിലധികമോ എംപിമാരുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽനിന്നുള്ള 13 നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു.

English Summary: 1 Crore Healthcare Workers Will Be 1st To Get COVID-19 Vaccine: Government