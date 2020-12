തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുമോ ആ 17 % പേർ; വോട്ടിലും നിർണായകം ആ കോവിഡ് പരിധി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡിനൊപ്പം രണ്ടു ചുഴലിക്കാറ്റും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലംവിടാം എന്ന് 2020 വർഷം നിഷ്കളങ്കമായി പറയുന്ന ട്രോളുകൾ തരംഗമാണെങ്കിലും നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുന്നത് രാഷ്ട്രീക്കാർക്കാണ്. വർഷം അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ശേഷിക്കേ കോവിഡ് ഭീഷണി തുടരുകയാണ്. അതിനിടയിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു ജയിച്ചു കയറണം.

65 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുളള വോട്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് ഏങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതാണ് മുന്നണികൾക്ക് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇവരെ വണ്ടികളിൽ ബൂത്തുകളിലെത്തിച്ച് മുങ്ങുന്ന സിനിമകളിലെ പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനാകില്ല. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പലരും ജയിക്കുന്നത് നിസാരവോട്ടുകൾക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 65 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവർ ജനസംഖ്യയുടെ 17 ശതമാനം വരുമെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്കുകൾ. ജയത്തിൽ നിർണായകമായതിനാല്‍ വയോധികരെയും രോഗികളെയും എങ്ങനെയും ബൂത്തുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് മുന്നണികൾ. ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷകളും മുന്നണികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.



കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരെയും രോഗികളെയും ബൂത്തിലേക്കു വിടാൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ വീട്ടുകാർ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നുണ്ടെന്നു മുന്നണികളുടെ നേതൃത്വം ഒരേസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. വോട്ടർമാർ തയാറാണെങ്കിലും ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് ഒഴിവാക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തു വന്നാലും വോട്ടു ചെയ്യുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വയോധികരുമുണ്ട്. എന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നമുണ്ടായാൽ പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന ആശങ്കയും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. ഓരോ ആളുകളെയും കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ ബൂത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ചെലവ് കൂടും. പഴയതുപോലെ ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാകില്ല.



പ്രായമായവർക്കു വോട്ടു ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക സമയമൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഉച്ചയ്ക്കു തിരക്ക് ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തുന്നതാകും നല്ലതെന്നാണ് കമ്മിഷൻ നിലപാട്. പ്രായമായവരുടേയും രോഗം ബാധിച്ചവരുടേയും കാര്യത്തിൽ വീട്ടുകാർ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, വോട്ടർമാരെ സുരക്ഷിതമായി ബൂത്തുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതായും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറയുന്നു. ബൂത്ത് ഭാരവാഹികൾ ഇത്തരം വോട്ടർമാരുടെ കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പ്രദേശത്തുനിന്നും ആളുകളെ ബൂത്തുകളിലെത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കൊഴിയുന്ന സമയം നോക്കി ഇവരെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ബൂത്തിലെത്തിച്ച് വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കും.



പാർട്ടി അനുകൂലികളായ വീട്ടുകാരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നു സിപിഎം നേതൃത്വം പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം വീടുകളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ശാരീരിക അകലം പാലിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരെ ബൂത്തുകളിലെത്തിക്കാൻ ഒരുക്കളായി. രോഗികൾക്കായി പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തും. പരമാവധി പേരും വോട്ടു ചെയ്യുകയെന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ട്രെൻഡെന്നും നിലവിൽ നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡില്ലെന്നും ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു.



ബിജെപി നേതൃത്വവും ഇതേ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എല്ലാ സുരക്ഷയും ഒരുക്കി പ്രായമായവരെയും രോഗികളെയും ബൂത്തുകളിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാസ്കുകളും, സാനിറ്റൈസറുമെല്ലാം നൽകാൻ പ്രവർത്തകർ സജ്ജം. പ്രായമായവും രോഗികളും ബൂത്തുകളിലെത്തിയാൽ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകും എന്നതിനാൽ വേഗം വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നു മുന്നണി നേതാക്കൾ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.



കാഴ്ച പരിമിതിയും ശാരീരിക അവശതയുമുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു വോട്ടു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നു പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സഹായിയെ അനുവദിക്കും. വോട്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന ആളെയാണ് സഹായിയായി അനുവദിക്കുക. ഇയാൾക്കു 18 വയസു പൂർത്തിയായിരിക്കണം. ഓരോ ജില്ലയിലും വോട്ടെടുപ്പിനു 10 ദിവസം മുൻപ് മുതൽ തലേദിവസം വൈകിട്ടു മൂന്നു മണി വരെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്കും ക്വാറൻറീനിൽ ഉള്ളവർക്കും സ്പെഷൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടെടുപ്പിന്‍റെ തലേദിവസം മൂന്നിനുശേഷം വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള സമയത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയവർ‌ക്കും തപാൽ വോട്ടില്ല. അവർക്കു പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് വോട്ടു ചെയ്യാം. 30,000ത്തോളം പേരാണ് ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 5 ജില്ലകളിൽ സ്പെഷൽ വോട്ടർമാരായുള്ളത്.



