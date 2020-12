ഇവിടെ കുറ്റകരം; കഞ്ചാവ് ഉപയോഗത്തെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ വരെ കുടുക്കാൻ നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ആരോപിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഉപയോഗത്തെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ. കഞ്ചാവ് അപകടകരമായ ലഹരിമരുന്നല്ലെന്നാണു യുഎൻ കമ്മിഷൻ ഫോർ നാഷനൽ ഡ്രഗ്സിൽ വന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തത്. ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റ് 26 രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും വോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അടുത്തവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഹെറോയിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാരകമായ നൂറോളം ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കൂടെയായിരുന്നു കഞ്ചാവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മെഡിക്കല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പോലും ഈ പട്ടികയിലുള്ളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമോ വിലക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. 53 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ 27 പേരാണു കഞ്ചാവിനെ പട്ടികയിൽനിന്നു നീക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചത്, 25 പേർ എതിർത്തു. യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ റഷ്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, ഇറാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, നൈജീരിയ എന്നിവർ എതിർപക്ഷത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. യുക്രൈൻ വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നു.



‘ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളും വികസ്വര, ഇസ്‍ലാമിക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിടവാണു വോട്ടെടുപ്പിൽ കണ്ടതെന്നും ഇന്ത്യ ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്’ എന്നുമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പിനെപ്പറ്റി മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം. മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കളെ പോലെ കഞ്ചാവ് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആറു നിർദേശങ്ങൾ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കഞ്ചാവ് വളർത്തുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരമാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അനുകൂല വോട്ടിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്നാണു സൂചന.



English Summary: India Votes to Remove Some Controls on Cannabis in UN Treaty