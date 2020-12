‘സഹോദരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങില്ല’; മകളുടെ വിവാഹത്തിനു പോകാതെ സമരപ്പന്തലിൽ ഒരച്ഛൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്നലെ, സുഭാഷ് ചീമയുടെ (58) മകളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കർഷക സമരത്തിൽ ഭാഗമാകാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംറോഹ സ്വദേശി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണു ഗാസിപ്പുർ അതിർത്തിയിൽ സമരത്തിനെത്തിയത്. 111 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വീട്ടിൽ മകളുടെ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭാഗമായി സന്തോഷിക്കാൻ സുഭാഷിനു മനസ്സുവന്നില്ല. ‘ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ കർഷകനായിരുന്നു. എനിക്കിന്നുള്ളതു മുഴുവൻ കൃഷിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതും. ഡൽഹി ചലോ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നു നടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കു സാധിച്ചില്ല’ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏൽപിച്ച് ഇദ്ദേഹം വണ്ടി കയറി.

‘ആൺമക്കളും മറ്റു ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നാട്ടിലുണ്ട്. മകളോട് എല്ലാ ദിവസവും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. തിരികെ വരാൻ മകൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ കർഷക സഹോദരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങുന്നതെങ്ങനെ’ സുഭാഷ് ചീമ ചോദിക്കുന്നു. ആഘോഷങ്ങൾ തൽസമയം മൊബൈൽ ഫോണിൽ കണ്ട് ഇദ്ദേഹം വിവാഹത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. സമരവേദിയിൽ എല്ലാവർക്കും മധുരം പങ്കുവച്ചാണു വിവാഹത്തിന്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടത്.

