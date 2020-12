രാജ്യത്തെ നയിക്കാനുള്ള സ്ഥിരത രാഹുലിന് കുറവ്‌: ശരദ് പവാർ

പുണെ∙ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ‘സ്ഥിരത’ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇല്ലെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ‘ഈ വിഷയത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. സ്ഥിരത ഇല്ലായ്മയുണ്ട്’ – രാഹുലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ രാജ്യം തയാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. മറാഠി പത്രമായ ലോക്മത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അതേസമയം, യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ രാഹുലിനെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെ’ന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

‘എന്റെ രാജ്യത്തെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം. എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യത്തെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പരിധി പാലിക്ക‌ണം. ഒബാമ ആ പരിധി മറികടന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സോണിയ ഗാന്ധിയും കുടുംബവുമായി തനിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഗാന്ധി – നെഹ്റു കുടുംബത്തോട് ഒരു അടുപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ കോൺഗ്രസിനൊരു ‘കടമ്പ’യാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓരോ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവും നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Gandhi Seems To Lack Consistency To Lead Country, Says Sharad Pawar