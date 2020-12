സമ്പന്നർ, ജീൻസിടുന്ന കർഷകർ, 'ഭീകരര്‍': സമരത്തിനു കനേഡിയന്‍ ഡോളർ; വാസ്തവം?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡല്‍ഹി–ഹരിയാന അതിർത്തിയിലെ സിംഘുവില്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകര്‍ സമ്പന്നരാണെന്നും അവര്‍ക്ക് കാനഡയില്‍ നിന്ന് പണമെത്തുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ബിജെപി നേതാക്കളാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ജീന്‍സ് ധരിക്കുന്ന കര്‍ഷകരുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച നേതാക്കളുമുണ്ട്. ഖാലിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചത് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഖട്ടറും ബിജെപി ഐടി സെല്‍ മേധാവി അമിത് മാളവ്യയുമാണ്. പരാമര്‍ശം വിവാദമായതോടെ മറ്റ് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ അത് തള്ളികളഞ്ഞ് തടിതപ്പി. ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സിംഘുവില്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം കര്‍ഷകര്‍ മറുപടി നല്‍കുകയാണ്.



ചോദ്യം ഒന്ന്∙ പലരും പറയുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ളതു കൊണ്ട് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും സമരം ഇരിക്കാമെന്നാണ്.



ഉത്തരം∙ ഇവിടെയിരിക്കുന്നവർ എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരാണ്. സമയ ക്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നവർ. ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് വിലയിടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത്.



ചോദ്യം രണ്ട്∙ ജീൻസ് ഇടുന്ന കർഷകർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്



ഉത്തരം∙ കർഷകർ ജീൻസ് ഇടാൻ പാടില്ലേ..? ഞങ്ങൾ ട്രാക്ടർ വാങ്ങാൻ പാടില്ലെ? ഡീസൽ നിറയ്ക്കാൻ പോലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ വന്നവരുണ്ട്. ഇതിന് മുൻപും അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടി ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ.



ചോദ്യം മൂന്ന്∙ ബി.ജെ.പി പറയുന്നു ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികളാണെന്ന് ?



ഉത്തരം∙ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികളാണെങ്കിൽ ഈ ആകാശത്തിന് താഴെ വന്ന് ഇങ്ങനെയിരിക്കണോ. ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ചിലർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അരിയും ഗോതമ്പും തന്നു . ഗ്രാമം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭീകരരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടാകും. ഭീകരർ ഞങ്ങളെ പോലെ അടി കൊള്ളുമോ ? ജലപീരങ്കിയിലെ മലിനജലം ഏൽക്കാൻ നിൽക്കുമോ ?



ഡല്‍ഹി–ഹരിയാന അതിർത്തിയിലെ സിംഘുവില്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകര്‍ (Photo by Prakash SINGH / AFP)

ചോദ്യം നാല്∙ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട്.



ഉത്തരം∙ രണ്ട് ഏക്കർ, പയറും മറ്റുമാണ് കൃഷി.



ചോദ്യം അഞ്ച്∙ എത്ര രൂപ കിട്ടും..?



ഉത്തരം∙ രണ്ട് ഏക്കറിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടാൻ ആണ്. 50000 രൂപ കിട്ടും. കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. മക്കളുടെ വിവാഹംനടത്താൻ പോലും പൈസയില്ല.



ചോദ്യം ആറ്∙ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ?



ഉത്തരം∙ ഉണ്ട്. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ.



ചോദ്യം ഏഴ്∙ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാനഡയിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നുവെന്നാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം.?



ഉത്തരം∙ ആരാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ചേട്ടൻ കാനഡയിലുണ്ട്. ലംഗറിന് അയാളും പൈസ അയക്കും. ലംഗറിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കും ലംഗറിൽ കഴിക്കാം. ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഭീകരരാണ്, ഖാലിസ്ഥാനികളാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഭീകരർ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടില്ലേ. ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ വീട് കണ്ടിട്ടില്ല. കൃഷിക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല.



English Summary: What you didn't know about protesting Punjab farmers: Deep economic distress, shrinking land holdings