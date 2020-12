8 മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ഉറപ്പാക്കും: പുതിയ കരാറുമായി കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി കരാര്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കും. ഡ്രൈവര്‍ കം കണ്ടക്ടര്‍, ക്രൂ ചെയ്‍ഞ്ച് സംവിധാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ യൂണിയനുകള്‍ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പോയ സാഹചര്യത്തിലാണിതെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ആവിഷ്കരിച്ച ഡ്രൈവര്‍ കം കണ്ടക്ടര്‍ സംവിധാനവും ക്രൂ ചെയ്ഞ്ചും ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലും, യൂണിയനുകളുടെ സമര്‍ദവും കാരണം നേരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൊച്ചിയില്‍ ബസ് അപകടത്തില്‍ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെയാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എട്ടു മണിക്കൂര്‍ മാത്രം ജോലി ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ക്രൂ ചെയ്ഞ്ച് നടപ്പാക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരു അടക്കമുള്ള പത്ത് ദീര്‍ഘദൂര റൂട്ടുകളില്‍ ഇത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പൂര്‍ണതോതില്‍ നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. എട്ടു മണിക്കൂറാക്കുമ്പോള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഡ്യൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് യൂണിയനുകള്‍ വീണ്ടും കോടതിയില്‍ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതലയോഗം ബദല്‍മാര്‍ഗം ആലോചിച്ചത്.

2013ലെ ഡ്യൂട്ടി പാറ്റേണ്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കരാറാണ് ഇപ്പോള്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലുള്ളത്. ഈ മാസം 31ന് വീണ്ടും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ ഹിത പരിശോധനയുണ്ട്. ഇതില്‍ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന യൂണിയനുകളുമായി ഒപ്പിടുന്ന കരാറിലാണ് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.

