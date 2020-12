ചർച്ചയിൽ കർഷകരുടെ ‘മൗനവ്രതം’; പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി ആശയവിനിമയം

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കർഷക ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള അഞ്ചാംവട്ട ചർച്ചയിൽ മൗനവ്രതം ആചരിച്ച് കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ. മന്ത്രിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ‘യെസ്’, ‘നോ’ എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് നേതാക്കൾ ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. ഡൽഹി വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കർഷക നേതാക്കൾ ഈ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് കര്‍ഷകരുമായുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത ചര്‍ച്ച. വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങളിൽ 2 ഭേദഗതികൾ വരുത്താമെന്നും അതു സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പ് രേഖാമൂലം നൽകാമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശനിയാഴ്ചത്തെ ചർച്ചക്കിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പിൻവലിക്കുക തന്നെ വേണമെന്നും ഭേദഗതികൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കർഷക പ്രക്ഷോഭം പത്താം ദിവസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ സമരാവേശത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് സിംഘ്രു അതിർത്തിയിലേക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കർഷകർ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. സമരം നടക്കുന്ന അതിർത്തികളിൽ അർദ്ധ സൈനികരെ കൂടുതലായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിന്യസിച്ചു.

English Summary: Farmer leaders sit with ‘yes’ or ‘no’ placards, govt proposes next meeting on 9 December