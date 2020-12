കർഷക പ്രതിഷേധം: ആടിയുലഞ്ഞ് ഹരിയാനയിലെ ബിജെപി-ജെജെപി സർക്കാർ

ചണ്ഡീഗഡ്∙ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിൽ ആടിയുലഞ്ഞ് ഹരിയാന സർക്കാർ. മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി - ജെജെപി സഖ്യസർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നും സമരം നയിക്കുന്ന കർഷകർക്കാണ് പിന്തുണയെന്നും നിലോഖെരിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎയായ ധരംപാൽ ഗോന്ദർ വ്യക്തമാക്കി.



സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ സോംവീർ സാങ്വാൻ സഖ്യസർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ജെജെപി കർണാൽ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് സിങ് ഗൊരയ പറഞ്ഞു. നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹരിയാന മുൻമന്ത്രി ജഗ്ദീഷ് നെഹ്റയുടെ മകൻ സുരേന്ദ്ര സിങ് നെഹ്റ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു.

English Summary: Farmers Protest: Political pressure rises in Haryana: MLA says will withdraw support