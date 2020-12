രാജ്യത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയും ബിഹാറിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ബിഹാറിലെ കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെയാകെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: "Our duty to back farmers who feed nation": Rahul Gandhi attacks central government