5 ജില്ലകളിൽ പരസ്യപ്രചാരണം ​നാളെ അവസാനിക്കും; കലാശക്കൊട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ചു ജില്ലകളില്‍ പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കലാശക്കൊട്ട് ഒഴിവാക്കണമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെയും വോട്ടുകള്‍ വീട്ടിലെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്പെഷല്‍ വോട്ട് പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് ഭീതിക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവേശം ചോരാതെ നോക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് അവസാനിക്കും. ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും.

ജാഥ, ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു പരിപാടികൾ എന്നിവ ഇന്നും നാളെയും ഒഴിവാക്കണം. പ്രചാരണ സമയം അവസാനിച്ചാൽ പുറത്തുനിന്നു പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും വാർഡിനു പുറത്തു പോകണം. സ്ഥാനാർഥിയോ ഇലക്‌ഷൻ ഏജന്റോ വാർഡിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ വാര്‍ഡുകളില്‍ തുടരാം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് വെള്ളയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു നീലയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു പിങ്കും നിറത്തിലുള്ള ബാലറ്റ് പേപ്പറാണ് കമ്മിഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാനാര്‍ഥികളോ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളോ ഡമ്മി ബാലറ്റുകള്‍ അച്ചടിക്കുമ്പോള്‍ യഥാര്‍ഥ ബാലറ്റുമായി സാമ്യം തോന്നാൻ പാടില്ല. അതേസമയം, കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ക്കും വീടുകളില്‍ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകളുമായി പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തി സീല്‍ ചെയ്ത കവറില്‍ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെ തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുക തപാല്‍ മാര്‍ഗം തിരിച്ചയക്കുകയോ ചെയ്യാം. ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ എല്ലാ തത്രങ്ങളും പയറ്റി മുന്നണികളും വിമതരും സ്വതന്ത്രരുമെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗോദയിലുണ്ട്.

സ്ഥാനാർഥികളുടെ മരണം: അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി

സ്ഥാനാർഥികളുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഞ്ച് വാർഡ്/ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വി. ഭാസ്കരൻ അറിയിച്ചു. കൊല്ലം പന്മന ഗ്രാമപ‍‍ഞ്ചായത്തിലെ പറമ്പിക്കുളം (5), കോഴിക്കോട് മാവൂർ ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തിലെ താത്തൂർ പൊയ്യിൽ (11), എറണാകുളം കളമശേരി മുൻസിപാലിറ്റിയിലെ മുൻസിപ്പൽ വാർഡ് (37), തൃശൂർ കോർപറേഷനിലെ പുല്ലഴി (47), കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ തില്ലങ്കേരി (7) എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മാറ്റിവച്ചത്. പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

